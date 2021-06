Kisah Sukses Sejumlah You Tuber Diangkat Dalam Docuseries 10 Episode

jpnn.com, JAKARTA - Kisah sukses sejumlah You Tuber di Tanah Air diangkat ke layar kaca dalam format docuseries, Beyond Creator: Indonesian You Tuber.

Konten original yang diluncurkan Vision+ ini mengisahkan proses kreatif yang dilalui para content creator dalam mengerjakan konten-konten yang saat ini banyak dinikmati masyarakat.

Docuseries terbagi dalam 10 episode dari berbagai content creator Indonesia yang akan berbagi pengalaman di dunia You Tube.

Konsep original kali ini dihadirkan untuk merangsang kreativitas anak bangsa dalam mengembangkan lagi ide-ide kreatif," ujar Managing Director Vision+ Clarissa Tanoesoedibjo dalam keterangannya, Kamis (17/6).

Clarissa berharap para pengguna Vision+ yang menonton docuseries ini dapat terinspirasi untuk menjadi conten creator ataupun menjadi bagian dari anak muda yang kreatif.

Clarissa juga mengatakan, docuseries tentang para You Tuber ini berupaya memaparkan bagaimana anak-anak muda mulai dari nol sebagai content creator, dimulai dari mencari ide hingga mempersiapkan kamera dan merekamnya.

”Mereka juga harus kreatif untuk mengangkat engagement dan audience. Dari sana mereka membentuk follower yang besar. Itu tidak hanya semalam, tetapi proses yang menarik untuk diangkat. Passion itu yang ingin kami angkat di docuserries ini,” ucapnya.

Dalam menghadirkan konten terbarunya, Vision+ menggaet Cameo Project sebagai rumah produksi yang membuat Beyond Creator: Indonesian You Tuber.