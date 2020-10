Kiwil Menikah Lagi, Meggy Wulandari Bilang Begini

jpnn.com, JAKARTA - Meggy Wulandari turut mengomentari kabar mantan suaminya, Kiwil menikah lagi.

Dia mengaku sudah tahu bila pria yang sudah memberikannya tiga anak itu memiliki istri baru sejak Jumat (23/10).

“Selamat menikah, welcome to the jungle,” kata Meggy Wulandari, saat dihubungi awak media, Sabtu (24/10).

“Akhirnya memang enggak bisa lepas dari poligami,” sambung Meggy sambil tertawa.

Perempuan berhijab ini mempertanyakan keputusan sang mantan yang menikahi janda beranak dua tersebut.

“(pernikahan) itu benar apa setting-an? Kan bisa jadi setting-an. Tanya dulu ke Venti, dia anak motor bukan?” ujar Meggy.

Meski begitu, Meggy tetap mendoakan yang terbaik untuk pria bernama asli Wildan Delta tersebut.

“Semoga mereka jadi keluarga yang sakinah mawadah dan semoga cepat punya momongan banyak,” tuturnya.