Kiwil: Ternyata Masyarakat Indonesia Lebih Suka Gibah daripada Bebek

jpnn.com, JAKARTA - Komedian Kiwil telah membantah sudah menikah siri dengan Venti Figianti. Diakui Kiwil saat itu dirinya memang kerap bolak-balik ke Bandung, namun bukan terkait pernikahannya dengan Venti.

Kiwil harus ke Bandung lantaran tengah mengurusi bisnis bebek di sana.

Namun, keberadaannya di Bandung malah dikaitkan dengan Venti.

"Urusan waktu gue ke sana (Bandung) urusan bebek, masalahnya urusan bebek enggak ada yang tahu," katanya.

Pemilik nama Wilda Delta ini juga heran mengapa kabar pernikahan siri dirinya dengan Venti begitu ramai diperbincangkan.

"Ternyata masyarakat Indonesia lebih suka gibah daripada bebek,” tuturnya.

Pria 48 tahun ini lantas menuturkan kemungkinan dirinya tidak akan menikah siri lagi.

“The one and only, insyaAllah,” pungkas Kiwil.(chi/jpnn)



Yuk, Simak Juga Video ini!