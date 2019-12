Klasemen Grup A Ganda Putri BWF World Tour Finals 2019, Greysia/Apriyani Gigit Jari

jpnn.com, GUANGZHOU - Ganda putri pemilik medali emas SEA Games 2019 Greysia Polii/Apriyani Rahayu gagal menembus semifinal BWF World Tour Finals 2019.

Setelah melakoni dua pertandingan di penyisihan Grup A, Greysia/Apriyani terdampar di posisi juru kunci klasemen sementara.

Pada pertandingan pertama kemarin, Greysia/Apriyani takluk dari ganda Jepang Yuki Fukushima/Sayaka Hirota.

Malam ini di Tianhe Gymnasium Guangzhou, Greysia/Apriyani keok lagi. Kali ini dari pasangan Tiongkok, Chen Qing Chen/Jia Yi Fan 21-17, 10-21 dan 16-21 dalam durasi 73 menit.

Highlights | Chen and Jia ???????? display a fighting spirit as they take the deciding game in what was an exhilarating performance ????#HSBCBWFbadminton #HSBCWTFinals2019 #Guangzhou2019 pic.twitter.com/YY1mwlgBS2 — BWF (@bwfmedia) December 12, 2019