Klasemen Premier League Setelah Liverpool Naik ke Posisi 4

jpnn.com, BURNLEY - Liverpool merebut peringkat keempat klasemen sementara Premier League setelah rangkaian laga pekan ke-37 rampung pada Kamis (20/5) dini hari WIB.

Bertandang ke markas Burnley di Turf Moor, Liverpool mampu membongkar pertahanan ketat tuan rumah untuk meraih kemenangan 3-0 yang diwarnai gol debut Nathaniel Phillips di level senior.

Tim besutan Jurgen Klopp memanfaatkan penuh kekalahan Leicester City dari Chelsea sehari sebelumnya untuk mengambil alih posisi keempat klasemen dari tangan The Foxes, berbekal keunggulan selisih gol kendati mereka sama-sama mengoleksi 66 poin.

Ini kali pertama Liverpool kembali ke area empat besar musim ini sejak Februari lalu.

The #PL table heading into the final day of the season pic.twitter.com/oHSjC4Glno — Premier League (@premierleague) May 19, 2021