Klasemen Serie A setelah AC Milan Menaklukkan Juara Bertahan

MILAN - AC Milan menjaga peluang meraih gelar juara Serie A musim ini, seusai menaklukkan juara bertahan, Napoli, pada pekan ke-24 di San Siro, Senin (12/2) dini hari WIB.

Kemenangan yang berarti AC Milan belum terkalahkan dalam sembilan laga terakhir mereka di Serie A musim ini.

Rossoneri menang 1-0 dari Napoli. Gol semata wayang di laga itu dicetak Theo Hernandez pada menit ke-25.

Tim asuhan Stefano Pioli itu pun kini berada di urutan ketiga klasemen, dengan mengumpulkan 52 poin dari 24 laga.

220 - Stefano Pioli equals Arrigo Sacchi as the fifth AC Milan coach with the most benches (220) considering all competitions, behind only Ancelotti, Rocco, Capello and Liedholm. Gotha. pic.twitter.com/E0QyckHBJn— OptaPaolo (@OptaPaolo) February 11, 2024