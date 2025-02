Kolaborasi Manis! Puyo Rilis Menu Spesial untuk Penggemar Seventeen

jpnn.com, JAKARTA - Fenomena K-Pop di Indonesia makin tak terbendung, dengan Seventeen sebagai salah satu grup yang memiliki basis penggemar terbesar.

Tiket konser mereka Seventeen (Right Here) World Tour in Jakarta yang berlangsung pada 8-9 Februari 2025, ludes hanya dalam hitungan menit.

Ini menjadi bukti betapa besar antusiasme Carat, sebutan bagi penggemar Seventeen, terhadap grup beranggotakan 13 orang ini.

Sebagai bentuk apresiasi bagi para penggemar, Puyo menghadirkan menu spesial Seventeen Experience F&B yang tersedia mulai 18 Februari 2025 di sepuluh outlet pilihan dan dalam jumlah terbatas.

Selain itu, ada minuman spesial, yakni Diamond Days Drink dengan perpaduan segar Yakult Blue Citrus dan Silky Korean Strawberry, serta ‘Candy’ Drink yang mengombinasikan Silky Milky Strawberry dengan topping Silky Bubblegum.

Kedua minuman ini dilengkapi dengan cup sleeve Seventeen dan sticker pack eksklusif. Ada pula ‘Cheers to Youth’ Bundle, yang berisi kombinasi dua minuman spesial serta paperbag edisi khusus.

Tidak ketinggalan, mulai 25 Februari 2025, Puyo juga menghadirkan ‘Very nice’ Bundle yang berisi 6 silky desserts dengan keychain dan photocard holder Seventeen yang wajib dikoleksi oleh Carat.

Eugenie Patricia, Co-Founder Puyo Desserts mengungkapkan bahwa kolaborasi ini merupakan bentuk apresiasi terhadap para pelanggan setia, khususnya Carat yang ingin memperpanjang euforia konser.