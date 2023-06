Koleksi Alto Privee x The Setyohadis Cerminkan Hubungan Erat Ibu dan Anak

jpnn.com, JAKARTA - Seniman sekaligus influencer, Yulie Nasution Grillon, Claudia, dan Dara Setyohadi, menyatukan karier dan bisnis mereka.

Sinergi ibu dan anak dalam dunia seni lukis menghasilkan beberapa karya yang dituangkan desainer Alto Privee dalam rangkaian baju-baju indah penuh kreativitas.

Di koleksi itu, embroidery cantik nan memikat menyatu dengan bahan-bahan pilihan, seperti lace, organza, silk, avant garde, chiffon, dan lainnya.

Diamati, dilihat, dicek dengan cermat dan akhirnya karya ini terkurasi sehingga dapat diterima dan masuk ke Galeri Nasional.

Dynamic trio ibu dan anak, Yulie Nasution Grillon, Claudia, dan Dara Setyohadi. Foto: dok Alto Privee

Koleksi ini hadir dalam 12 look untuk Alto Privee x The Setyohadis dari 24 look yang ditampilkan.

Keseluruhan koleksi ini dipamerkan dalam runaway yang diselenggarakan di Galeri Nasional Jakarta pada Jumat (9/6).