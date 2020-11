Kondisi Terkini Melaney Ricardo usai Dinyatakan Positif Covid-19

jpnn.com, JAKARTA - Presenter Melaney Ricardo kini sudah diperbolehkan pulang ke rumah setelah lebih dari dua minggu menjalani perawatan intensif.

Istri Tyson Flynch ini sudah berada di rumahnya sejak 20 Oktober 2020 lalu. Meski begitu, dia tetap harus menjaga jari dari keluarganya.

"Walau aku belum sembuh total, aku mau katakan bahwa my healing on His Way dan aku percaya aku sudah sehat," kata Melaney Ricardo, dalam video di kanal YouTube miliknya, Senin (2/11).

"Aku percaya bahwa hati yang bersuka cita adalah obat yang terbaik," sambung Melaney Ricardo, dalam video saat hendak pulang dari rumah sakit.

Melaney Ricardo menegaskan bahwa kesembuhan dirinya atas kuasa Tuhan.

"Aku percaya Covid patah di bawah kaki Tuhan yang dahsyat," ungkap Melaney Ricardo.

Ibu dua anak ini sudah dinyatakan sembuh dari Covid-19. Dia pun sudah berkumpul lagi dengan keluarganya.

Diketahui, Melaney Ricardo dinyatakan positif Covid-19 pada 3 Oktober 2020 lalu. Dia pun memutuskan untuk menjalani perawatan di rumah sakit swasta. (jlo/jpnn)



Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini: