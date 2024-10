Konferensi Bangun Bangsa 2024 Bawa Misi Dekarbonisasi Asia Pasifik

jpnn.com, JAKARTA - Para tokoh lintas sektor dari pemerintahan, swasta dan lembaga internasional berkumpul pada konferensi Bangun Bangsa tahunan di Jakarta. Mereka berkumpul untuk mendiskusikan kerja sama dalam mengakselerasi dekarbonisasi di wilayah Asia Pasifik.

Bentoel Group, Bangun Bangsa berkolaborasi dengan Indonesia Business Council for Sustainable Development (IBCSD) dalam penyelenggaraan The Bangun Bangsa Conference 2024 yang membawa tema “Solidarity in Action: Accelerating Decarbonization across Asia-Pacific”.

Konferensi ini berhasil menghadirkan berbagai nara sumber dari pemerintah, pembuat kebijakan, pelaku industri, lembaga kebijakan publik, hingga UMKM, untuk menekankan pentingnya kolaborasi dalam upaya mempercepat pencapaian net zero emissions di seluruh Asia Pasifik.

Baca Juga: Dirut Pertamina Paparkan Roadmap Bisnis Biofuel dan Dekarbonisasi di SALA Dialogues

Konferensi Bangun Bangsa 2024 merupakan edisi kedua yang telah diselenggarakan Bentoel Group untuk memimpin diskusi dalam berbagi isu keberlanjutan dan sosial. Bentoel Group dan BAT diwakili oleh Regional Head of Sustainability, Asia Pacific, Middle East & Africa (APMEA) Hector Tamez Perez, Area Sustainability Manager, Bentoel Group Eva Sulistiawaty, dan Area Head of Sustainability APMEA South Geehanthie Rasaputra.

Penanggung Jawab Bangun Bangsa sekaligus Head of Corporate & Regulatory Affairs, Bentoel Group Dian Widyanarti mengatakan masa depan yang berkelanjutan bagi manusia dan planet memerlukan upaya kolaboratif dalam mengatasi berbagai tantangan baik secara lokal maupun regional.

"Penting bagi kita untuk duduk bersama dan menyatukan suara-suara dari berbagai pemangku kepentingan

untuk berkolaborasi melakukan tindakan berbasis solusi," kata Dian Widyanarti pada Konferensi Bangun Bangsa 2024 di The Sultan Hotel, Jumat (25/10).

Dia melanjutkan ini merupakan titik awal untuk mendorong perubahan yang lebih cepat dan signifikan. Forum Bangun Bangsa Conference ini adalah bagian dari pendekatan Bentoel Group untuk mendorong agenda keberlanjutan dan menciptakan dampak sosial yang positif di seluruh Indonesia.