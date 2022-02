Konon Akan Sewa 1 Lantai RS saat Persalinan Aurel, Atta Halilintar Bilang Begini

jpnn.com, JAKARTA - YouTuber Atta Halilintar menanggapi kabar akan menyewa satu lantai rumah sakit saat persalinan istrinya, Aurel Hermansyah.

Sulung gen Halilintar itu pun membantah kabar tersebut. Dia mengatakan hanya akan menyewa beberapa kamar untuk keluarga besarnya.

"Aku itu sebenarnya bukan masalah selantai, segedung, serumah sakit, enggak gitu," kata Atta, ditemui awak media di kawasan Mampang, Jakarta Selatan, Kamis (10/2).

Dia menjelaskan bahwa kondisi pandemi Covid-19 yang membuatnya harus menyewa beberapa kamar di rumah sakit.

"Jadi, mendingan per kamar buat keluarga The Hermansyah, keluarga The Lemos, keluarga Halilintar, buat The Atta," ujarnya.

Pesohor kelahiran 20 November 1994 ini memastikan bahwa dirinya akan taat protokol kesehatan.

"Jadi, kamar-kamar itu tetap PPKM. Bukan mau nyewa satu lantai buat gaya, tetapi lebih ikutin peraturan pemerintah," tuturnya.

Pemilik nama asli Muhammad Attamimi Halilintar itu juga tidak ingin ada omongan tak sedap jika hanya menyewa satu kamar.