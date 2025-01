Konser Slank Ke-41 Tahun Digelar, Kaka Minta Penonton Tertib

jpnn.com, JAKARTA - Konser ulang tahun Slank yang ke-41 bertajuk Pasar Malam Empat Satoe berlangsung di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Sabtu (4/1) pukul 20.25 WIB.

Konser Slank dibuka meriah dengan penampilan Kaka dan kawan-kawan membawakan lagu Bidadari Penyelamat dengan konsep Acapella.

Tampak Kaka dan Bimbim kompak mengendarai motor saat naik ke atas panggung.

Kaka terlihat asyik bernyanyi sembari mengendarai Vespa. Sementara itu, Bimbim terlihat mengendarai motor tipe pocket bike.

Penampilan pentolan Slank tersebut disambut riuh para penggemar yang hadir di lokasi.

Suasana semakin meriah ketika Slank membawakan empat lagu lainnya.

Adapun di antaranya yakni I Miss You but I Hate You, Terserah, Tong kosong dan Mars Slankers.

Pada kesempatan tersebut, Kaka mengucapkan terima kasih kepada penggemar yang telah hadir di konsernya.