Konsulat Kehormatan RI di Ghana Merayakan HUT ke-78 Kemerdekaan RI

jpnn.com, GHANA - Konsul Kehormatan Republik Indonesia di Ghana HE Paskal A.B. Rois pada Kamis (17/8/2023) Pukul 10 pagi waktu setempat memberikan donasi produk dan alat tulis sekolah dari perusahaan Indonesia kepada empat sekolah dasar di Adentan dan Madina.

Sekolah tersebut terletak tidak jauh dari ibu kota Accra. Pemberian donasi itu dalam rangka memperingati HUT ke-78 Kemerdekaan RI.

Donasi berupa barang-barang tersebut disumbangkan oleh beberapa perusahaan Indonesia di Ghana, yaitu United Foods Indo Ghana Limited di Accra, Produsen mie instant yang sangat popular yaitu Peace Indo Ghana Limited di Tema, Produsen sabun medissoft l serta Wings Group Indonesia atau brand produk Afrika Pertama di East Legon, produsen sabun bubuk Soklin, Santex dan detergen lainnya.

Turut hadir pada kesempatan ini adalah Country Director dan Deputy Regional Africa Representative of Food and Agricultural Organization (FAO) of the United Nations (UN), Yurdi Yasmi beserta istri.

Penerima manfaat dari sekolah ini adalah Holy Rosary R.C Basic Schools dan De Youngsters International School. Semuanya berlokasi di Adent serta British Columbia College (BCC), Madina dan Bettle Presbyterian Basic School.

Setiap sekolah dan juga siswa-siswa di sekolah tersebut mendapatkan produk donasi dari beberapa perusahaan Indonesia serta alat tulis dalam jumlah cukup besar.

Rois Group of Companies Limited juga memberikan donasi Proyektor yang pada kesempatan tersebut diserahkan oleh istri dari Konsul Kehormatan RI untuk Ghana, Gifty Rois.

Kehadiran Gifty Rois tidak hanya sebagai pendamping Konsul Kehormatan RI untuk Ghana, tetapi juga sebagai Direktur Pelaksana Sekolah Dasar Holy Rosary R.C.