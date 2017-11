Kriteria Istri yang Dicari Marcelino Lefrandt Hanya Satu

jpnn.com, JAKARTA - Setelah satu tahun hidup menduda, belum ada keinginan dalam diri Marcelino Lefrandt untuk kembali mencari pendamping hidup.

Padahal, kedua anaknya, Jarvis dan Brine sudah memperbolehkannya untuk mencari pendamping, agar tidak terlalu memikirkan hidupnya saja.

"Memang anak-anak nggak ngomong minta ibu baru. Khususnya Jarvis. Tapi, anak-anak bilang, yang penting daddy nggak capek, dan harus punya teman baru. Karena mereka lihat daddy– nya kan 24 jam sama mereka terus. Jadi mereka bilang, 'go daddy mau pergi sama teman. Jarvis aman kok sama Brine',” kata Marcelino mengulang apa yang disampaikan anaknya.

Hanya saja, sampai saat ini, Marcelino masih memilih untuk hidup sebagai single parent. Walaupun pada beberapa waktu lalu sempat tersiar kabar tentang kedekatannya dengan Marshanda.

Namun, dia menegaskan hubungan dirinya dengan Marshanda tidak lebih dari teman.

Lalu seperti apa kriteria wanita yang Marcelino cari?

"Kriterianya hanya satu, cocok sama anak-anak. Sisanya nanti go with the flows," ucap mantan suami Dewi Rezer ini.(omi/sos/fel/jpnn)