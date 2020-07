Kurs Rupiah Hari Ini Menguat Lagi

jpnn.com, JAKARTA - Nilai tukar (kurs) rupiah terhadap dolar AS pada hari ini, 29 Juli 2020, menguat lagi.

Kurs rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Rabu pagi kembali menguat menjelang pengumuman hasil rapat bank sentral Amerika Serikat The Federal Reserve.

Pada pukul 09.27 WIB, rupiah menguat 76 poin atau 0,52 persen menjadi Rp14.459 per dolar AS dari sebelumnya Rp14.535 per dolar AS.

Kepala Riset dan Edukasi Monex Investindo Futures Ariston Tjendra di Jakarta, Selasa, mengatakan, tekanan terhadap dolar AS kelihatannya masih belum hilang menjelang pengumuman hasil rapat bank sentral AS dini hari nanti.

"Pasar berekspektasi The Fed masih akan menyuarakan nada pesimis mengenai pemulihan ekonomi AS di tengah pandemi," katanya.

Selain itu, The Fed semalam mengumumkan memperpanjang program stimulus fasilitas pinjaman, yang akan berakhir pada September 2020, hingga akhir tahun ini.

Menurut Ariston, Sikap The Fed tersebut mengindikasikan ekonomi AS masih akan tertekan lebih lanjut yang memberikan tekanan ke dolar AS.

"Di sisi lain, pengumuman ini juga mendukung penguatan harga aset-aset berisiko karena bertujuan membantu pemulihan ekonomi," kata Ariston.