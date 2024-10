KUY Media Group Sukses Gelar IBL All Indonesia 2024, Pelita Jaya Juara

jpnn.com - JAKARTA - KUY Media Group dan Indonesia Basketball League (IBL) sukses menggelar IBL Oasis+ All Indonesian 2024 di Hall Basket, Senayan.

Pelita Jaya menjadi juara setelah di final mengalahkan Satria Muda dalam tiga laga final (best of three).

Andakara Prastawa dkk. kalah terlebih dahulu pada gim pertama dengan 76-80, Kamis (3/10).

Baca Juga: Pelita Jaya Paksa Satria Muda Memainkan Game Ketiga di Final IBL All Indonesian

Dua hari berselang, pasukan yang diasuh Johannis Winar itu mengalahkan Satria Muda dengan skor 72-55.

Pada gim ketiga, Minggu (6/10) malam, Pelita Jaya menang dramatis 75-70.

IBL Oasis+ All Indonesian 2024 yang berlangsung sejak 22 September itu pun berakhir.

IBL All Indonesian 2024 menghidupkan kembali ajang pramusim yang sebelumnya terakhir digelar dengan titel IBL Indonesia Cup 2022.

Semua tim merasakan betapa pentingnya turnamen ini untuk memulai pergulatan meraih gelar juara IBL 2025 mendatang.