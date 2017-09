La Liga Akhir Pekan Ini, Kans Barcelona 7 Poin dari Madrid

jpnn.com, MADRID - Raksasa Catalan, Barcelona punya peluang makin jauh dari rival abadinya Real Madrid di pekan ke-4 La Liga akhir pekan ini.

Barca akan bertamu ke kandang klub peringkat sebelas sementara, Getafe, di Colisuem Alfonso Perez, Madrid, Sabtu (16/9) mulai 21.15 WIB.

Melihat keperkasaan Barcelona hingga pekan ke-3 La Liga, plus penampilan impresif saat menjamu Juventus di matchday 1 Liga Champions, Barca seharusnya tak kesulitan memetik tiga poin dari Getafe.

"Mungkin ada rotasi. Anda akan lihat nanti. Namun kami ke sini untuk menang, jangan lupakan itu," ujar entranador Barcelona, Ernesto Valverde seperti dikutip dari Sport.

Andai skenario terbaik Barca berjalan, kemenangan akan membuat jarak mereka dengan Madrid menjadi tujuh poin, Barca 12 poin dari empat laga, Madrid lima poin dari tiga pertandingan.

Tekanan akan mengiringi Madrid melakoni pekan ke-4, bertandang ke markas Real Sociedad, Senin (18/9) dini hari WIB.

Sociedad adalah tim yang sama dengan Barcelona di tiga pekan terakhir. Selalu menang, sempurna. Berat buat Madrid. (adk/jpnn)

Jadwal La Liga pekan ke-4

Sabtu (16/9)

Eibar 1-0 Leganes

Levante vs Valencia

21.15 WIB Getafe vs Barcelona

23.30 WIB Real Betis vs Deportivo La Coruna