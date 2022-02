Lagu Kolaborasi Terbaru Ed Sheeran dan Taylor Swift Akhirnya Dirilis

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi kenamaan Ed Sheeran dan Taylor Swift kembali berkolaborasi dalam lagu terbaru berjudul The Joker And The Queen.

Lagu tersebut menjadi karya kolaborasi keempat mereka setelah merilis Everything Has Changed (2012), End Game (2017), dan Run Taylor's Version (2021).

Pada saat menulis versi asli The Joker and the Queen untuk albumnya (=), Ed Sheeran mengalokasikan Taylor Swift sebagai vokalis tamu.

Lagu The Joker And The Queen ditulis oleh Ed Sheeran, Taylor Swift, Johnny McDaid, Fred Gibson, dan Sam Roman.

Proses produksi menjadi tanggung jawab Ed Sheeran, FRED, Johnny McDaid, dan ROMANS.

Lagu tersebut berisi vokal mendayu, nada piano halus, dan pengaturan string yang menyapu.

Video klip The Joker And The Queen disutradarai Emil Nava yang membawa unsur nostalgia.

Sutradara menyatukan para pemain dari video ikonik Everything Has Changed yakni kolaborasi Ed Sheeran dan Taylor Swift pada 2012.