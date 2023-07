Laksamana Yudo Pensiun 1 Januari, Siapa Panglima Selanjutnya?

jpnn.com, JAKARTA - Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE) Anton Aliabbas mengatakan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono dan KSAD Jenderal Dudung Abdurachman akan memasuki usia pensiun dari kedinasan per 1 Desember 2023.

Diketahui, Yudo dan Dudung berusia 58 tahun pada November 2023 dan memasuki usia pensiun awal Desember.

"Artinya, dalam waktu kurang dari lima bulan, Presiden Joko Widodo akan memilih dan mengangkat perwira tinggi TNI yang akan duduk di posisi strategis tersebut," kata Anton melalui layanan pesan, Selasa (25/7).

Peraih doktoral di bidang pertahanan dari Cranfield University, Inggris itu mengatakan posisi Panglima TNI setelah Yudo pensiun, jika menilik sisi normatif akan dijabat dari matra TNI AD.

Menurutnya, jika Jokowi lebih dahulu menunjuk perwira bintang tiga pengganti Dudung sebelum Yudo, sosok tersebut akan lanjut menjadi Panglima TNI.

"Jika Jokowi melakukan percepatan masa jabatan Jenderal Dudung Abdurrahman maka secara normatif semua perwira tinggi bintang tiga punya peluang untuk ditunjuk sebagai KSAD mendatang," ujar Anton.

Pria yang berprofesi sebagai pengamat militer itu mengatakan Jokowi dalam menunjuk pejabat tinggi TNIzl, biasanya memakai pakem memilih sosok yang pernah bekerja dengan kepala negara.

Anton kemudian membeberkan tiga Letnan Jenderal TNI AD yang punya potensi menjabat Panglima TNI karena pernah bekerja sama dengan Jokowi.