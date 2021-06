Langsung Trending di YouTube, Deddy Corbuzier: Thank You Mr Prabowo

jpnn.com, JAKARTA - Presenter Deddy Corbuzier mengucapkan terima kasih kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto atas kesediaannya hadir di Podcast YouTube miliknya.

Kehadiran Prabowo di Podcast Deddy Corbuzier langsung memantik reaksi positif dari warganet.

Pasalnya, ini menjadi kali pertama bagi Prabowo bicara blak-blakan setelah Pemilu 2019, di mana dirinya kalah dari pesaingnya Jokowi, yang kini menjadi Presiden RI.

Bahkan, sejak Podcast itu ditayangkan Minggu (13/6), dalam waktu 10 jam saja, video wawancara Deddy dengan Prabowo yang berjudul ‘Habis Semua!! Prabowo Perdana Bicara! Exclusive, langsung trending jadi nomor satu di YouTube.

Hingga Minggu malam, video tersebut sudah ditonton sebanyak 3,2 juta pengunjung.

Deddy berterima kasih karena Prabowo telah memberikannya kepercayaan untuk ngobrol tentang banyak hal.

“Thank you Mr @prabowo to give me trust for breaking the silence. Its an amazing Podcast, for Indonesia. Saling mendukung menghilangkan perbedaan. Karena ini Indonesia. Once again, Thank you,” tulis Deddy di akun Instagram miliknya.

Perbincangan keduanya di Podcast sangat beragam, dari soal mengapa Prabowo menjadi menteri di kabinet yang dipimpin rivalnya, hingga bicara yang sangat ringan soal kucing.