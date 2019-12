Laptop Avita Asal AS Melantai di Indonesia, Sebegini Harganya

jpnn.com, JAKARTA - Pasar laptop di Indonesia mendapat pilihan baru asal Amerika Serikat, Avita. Ada dua model berbeda segmen, yaitu Avita Admiror si kelas flagship, dan Avita Pura masuk ke kelas menengah.

Sesuai kelas masing-masing, Avita Admiror dibanderol mulai dari Rp 13-17 juta. Sementara laptop Avita Pura dilepas dengan harga mulai Rp 4 jutaan. Semua harga masih dalam program pre-sale (17-31 Desember 2019).

“Admiror memiliki desain yang artistik dan superior yang menggambarkan identitas penggunanya. Desain seri ini terinspirasi dari keindahan artsitektur gotik yang digabungkan dengan teknologi canggih. Cocok buat kaum milineal,” ujar Sales and Business Development Director ASEAN Avita, Norman Ng, di Jakarta, Selasa (17/12).

Avita Admiror memiliki desain ultraramping dan modern. Engsel tersembunyi di antara layar dan keyboard yang merupakan desain baru. Selain itu laptop juga cukup ringan hanya 1,23 kg dengan ketipisan 9 mm.

Model Admiror ditawarkan dua varian ukuran layar, yakni 14 inci dan 15,6 inci. Layar FHD IPS beresolusi 1920x1080 piksel untuk varian 14 inci, dan model layar sentuh untuk ukuran 15,6 inci.

Mendukung kecepatan kerja, laptop Avita Admiror ditanamkan prosesor mulai dari Intel Core i5-8265U hingga i7-8565U generasi ke 8, bersama dukungan RAM 8 GB BBR4.

Admiror, kata Norman, sangat cocok untuk mereka dengan pekerjaan yang tinggi, sehingga membutuhkan performa tinggi pula.

Dengan SSD hingga 512 GB, Admiror bisa menjadi solusi penyimpanan ideal bagi penggunanya. Laptop juga dibekali dengan dua port USB C built in, USB C to USB, HDMI, adaptor audio jack 3,5 mm, plus kabel konverter USB C ke 3,5 mm dengan konektivitas terbaik.