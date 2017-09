Layangkan Gugatan Cerai, Nafa Urbach: I'm So Sorry

Nafa Urbach-Zack Lee. Foto Instagram

jpnn.com, JAKARTA - Nafa Urbach melayangkan gugatan cerai kepada suaminya Zack Lee.

Setelah 10 tahun berjuang mempertahankan rumah tangganya, Nafa akhirnya menyerah.

Ibu satu anak itu sudah melayangkan gugatan cerai ke PN Jakarta Selatan, Selasa (19/9).

Lewat akun Instagram Story pribadinya, Nafa meminta maaf kepada seluruh penggemar atas keputusan yang dia ambil.

Wanita asal Magelang ini juga meminta agar penggemar memaafkan kesalahan pria yang menikahinya pada 16 Februari 2007 itu.

"I'm so sorry. Plis forgive us, plis forgive me, plis forgive Zack," tulis Nafa.

Mengenai penyebab Nafa melayangkan gugatan sejauh ini belum diketahui. Nafa dikabarkan sudah tak kuat lagi melihat tingkah Zack yang kerap mengumbar kemesraan dengan wanita lain.

Keduanya juga dikabarkan sudah tidak tinggal satu atap lagi.(chi/jpnn)