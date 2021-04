LDII Ajak Semua Pihak Kerja Cerdas Atasi Dampak Pandemi Covid-19

jpnn.com, JAKARTA - DPP Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) menggelar munas IX pada 7-8 April 2021. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Presiden Joko Widodo secara daring.

Ketua Umum DPP LDII KH Chriswanto Santoso mengatakan, pihaknya siap membantu pemerintah menghadapi dampak pandemi Covid-19.

“LDII turut merasakan beratnya permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah saat ini," kata Chriswanto dalam siaran persnya, Rabu (7/4).

Menurut Chriswanto, jumlah penduduk yang meninggal karena Covid-19 juga cukup banyak yakni mencapai 40 ribuan.

"LDII sangat merasakan sedih dan sangat berempati terhadap masalah ini,” kata Chriswanto.

LDII pun mengajak seluruh elemen bangsa bekerja keras, cerdas, kreatif, dan out of the box agar target-target pembangunan yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, kembali pada jalur semula.

Munas IX LDII dihadiri 3.750 secara daring dan luring, kabupaten kota di seluruh Indonesia. Mereka mengikuti dari 457 studio mini, sementara para ulama, DPW LDII dari 33 provinsi, dan undangan lainnya yang hadir di lokasi mencapai 200 orang. (cuy/jpnn)