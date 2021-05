Lebaran di Jakarta, Raisa: Alhamdulillah

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Raisa merrasa bersyukur bisa berkumpul bersama keluarga pada Idulfitri tahun ini.

Pelantun Mantan Terindah itu merayakan Lebaran di Jakarta di tengah pandemi Covid-19.

"Alhamdulillah for another Lebaran spent with family," kata Raisa di instagramnya, Kamis (13/5).

Istri Hamish Daud itu mengatakan bahwa perayaan Lebaran bersama keluarga terasa lebih intim.

Dia pun berharap semua orang juga dapat merasakan kehangatan yang sama di hari kemenangan ini.

"Hangatnya suasana Lebaran memang gak terkalahkan, gak sama pandemi, gak sama apa pun," lanjutnya.

Meski hanya merayakan Idulfitri di rumah, Raisa tetap berbusana rapi dan cantik berbalut kebaya hijau muda.

Raisa tampak berfoto dengan kedua orang tuanya. Dia juga membagikan momen bersama suami dan putrinya, Zalina. (antara/jpnn)



