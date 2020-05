Lebaran Tanpa Suami, Aura Kasih Beri Penjelasan Begini

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Aura Kasih geram lantaran banyak netizen yang bertanya kenapa dirinya merayakan Lebaran seorang diri tanpa suami, Eryck Amaral.

Banyak haters bahkan menyinggung rumah tangganya. Mereka bertanya apakah dirinya sudah bercerai dari Eryck.

Kesal terhadap netizen, Aura Kasih pun memberi jawaban lewat akun Instagram Story miliknya.

"Banyak yang nanya! Lebaran sendirian aja sama Bella! Mana suaminya? Cerai? Trus negative thinking aja saat suasana lebaran!," ungkap Aura Kasih, Selasa (26/5).

Pelantun Mari Bercinta itu lantas menjelaskan keberadaan Eryck Amaral. Menurut Aura Kasih, suaminya belum bisa pulang dari Bangkok ke Indonesia lantaran pandemi virus corona atau covid-19.

"Kebayang enggak saat pandemic seperti ini. Eryck enggak bisa pulang dari Bangkok dan saya enggak bisa mudik (karena anjuran pemerintah)," ucap ibu anak satu itu.

Aura Kasih mengimbau netizen untuk berhenti menanyakan kondisi rumah tangganya. Menurutnya, lebih baik mereka dikirimi doa.

"So stop asking me about that! Please lebih baik doa deh daripada gibah," imbuh Aura Kasih. (mg3/jpnn)