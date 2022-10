Lesti Bernyanyi Lagi seusai Tulang Lehernya Bergeser, Dewi Perssik Beri Komentar Pedas

jpnn.com, JAKARTA - Pedangdut Dewi Perssik turut menyoroti penampilan perdana Lesti Kejora di panggung musik setelah mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Adapun Lesti Kejora tampil di konser Betrand Peto bertajuk It's My First di Tenis Indoor Senayan, Jakarta, Sabtu (22/10).

Lesti berduet dengan Betrand membawakan lagu dangdut berjudul Dahsyat milik Abiem Ngesti.

Dewi Perssik mengaku takjub mengetahui Lesti bisa bernyanyi setelah tulang lehernya dikabarkan bergeser.

"Dia, kan, sudah ada abrakadabra (cepat sembuh seperti disulap)," kata Dewi dikutip dari kanal Intens Investigasi di YouTube, Minggu (23/10).

Meski demikian, lanjut Dewi, dia bersyukur istri Rizky Billar itu sudah bisa beraktivitas kembali.

"Katanya tenggorokannya bergeser," tutur mantan istri Aldi Taher itu.

Sebelumnya, Lesti Kejora disebutkan mengalami cedera hingga tulang lehernya bergeser setelah mengalami KDRT.