Lewat AI BTN Tingkatkan Kualitas SDM

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) mendukung kualitas kinerja sumber daya manusia (SDM) dengan bantuan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).

Hal ini sejalan dengan upaya perseroan untuk mentransformasi diri sesuai misinya menjadi One of Home of Indonesia’s Best Talent.

BTN sebelumnya telah menerapkan teknologi AI di antaranya berupa Big Data dan Machine Learning untuk mendorong pertumbuhan bisnis hingga manajemen risiko.

Kali ini, BTN memanfaatkan AI untuk meningkatkan kinerja karyawannya atau yang akrab disebut “BTNers”.

Para BTNers berinteraksi dengan teknologi berbasis AI dalam berbagai aspek, dari proses pembelajaran, pengembangan chatbot AI, proses pada human capital system termasuk talent management dan rekrutmen, hingga proses Know Your Employee (KYE).

BTNers menggunakan chatbot AI untuk membantu pekerjaan mereka dengan lebih cepat dan efisien sehari-harinya.

Chatbot AI tersebut akan menjawab pertanyaan secara cepat dan tepat, sehingga BTNers dapat mempersingkat proses kerjanya.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan, pemanfaatan inovasi AI untuk SDM tersebut akan meningkatkan efisiensi operasional, mengoptimalkan produktivitas, dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih adaptif terhadap perubahan.