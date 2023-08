Lewat Aksi Bergerak Lebih Baik, Pristine8.6+ Ajak Ribuan Orang Ikut Yoga Gratis  

jpnn.com, JAKARTA - Pristine8.6+, produk air mineral pH tinggi mengingatkan kembali pentingnya keseimbangan gaya hidup dengan mengajak masyarakat Indonesia untuk berpartisipasi dalam aksi Gerakan Lebih Baik dalam aktivitas yoga bersama di The Forest at The Veranda, Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Kamis (10/8).

Gerakan ini dimulai dengan talkshow dan sesi yoga bersama, yang dihadiri oleh Nana Mirdad selaku Brand Ambassador Pristine8.6+, Hendri Take selaku instruktur yoga bersertifikat.

Ada pula dr. Sungadi Santoso seorang dokter medis yang suka berbagi tips & trik dan informasi tentang kesehatan.

Nana Mirdad membagikan beberapa tips bergerak lebih baik untuk hidup yang lebih baik.

Wanita 38 tahun tersebut menuturkan setidaknya terdapat empat tips yang biasa dia lakukan setiap harinya untuk hidup yang lebih baik.

“Setiap hari mengusahakan untuk active lifestyle, tetap aktif bergerak. Yang kedua, memperhatikan asupan makanan, lebih mengutamakan memakai bahan yang lebih sehat, prosesnya lebih healthy, yang penting balance. Lalu berikutnya mengurangi konsumsi gula dan mengkonsumsi Pristine8.6+,” papar Nana Mirdad.

Sementara, dr. Sungadi Santoso mengingatkan untuk selalu konsisten melakukan gaya hidup sehat agar bergerak lebih baik untuk hidup lebih baik.

“Tetap konsisten melakukan gaya hidup sehat, tetap bergerak & jangan lupa minum air untuk mengisi kembali cairan tubuh,” ujar dr. Sungadi Santoso.