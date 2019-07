Lewat Kowajasa, Perum Jamkrindo Gandeng Pegadaian

jpnn.com, JAKARTA - Perum Jamkrindo melakukan penandatanganan kerja sama dengan PT Pegadaian (Persero) dalam menjalin sinergi bisnis. Kerja sama ini merupakan lanjutan sebelumnya yang telah dilakukan yakni penjaminan kredit Kreasi Mikro.

Dalam penandatanganan perjanjian kerja sama tersebut, Perum Jamkrindo melakukan sinergi PT Pegadaian dalam co-branding Pegadaian melalui Koperasi Warga Jamkrindo Sejahtera (Kowajasa).

Melalui kerja sama tersebut, Perum Jamkrindo akan menjalankan fungsi Agen Pegadaian.

“Jumlah karyawan Perum Jamkrindo sekitar 1.000 orang karyawan merupakan potensi pasar yang cukup besar bagi produk-produk Pegadaian,” ujar Direktur Utama Perum Jamkrindo Randi Anto.

Ke depan Randi berharap kerja sama dengan Pegadaian bisa ditingkatkan lebih erat agar semangat One Family, One Nation, One Vision to Excellence semakin terasa manfaatnya bagi masyarakat.

Sinergi antar BUMN, kata Randi, memberikan kontribusi yang positif bagi perekenomian nasional.

"Ini merupakan wujud nyata kami hadir untuk negeri," tutur Randi.

Sinergi yang telah terjalin dengan Pegadaian diharapakan juga bisa bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan skala bisnis Usaha Kecil Menengah dan Koperasi (UMKM).