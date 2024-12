Lewati Pergantian Tahun Dengan Berbeda, Galiech Ridha: Biasanya...

jpnn.com - Suami Asri Welas, Galiech Ridha melewati momen tahun baru kali ini dengan berbeda.

Pasalnya, kini dia tidak melewati malam pergantian tahun baru bersama Asri Welas.

Sebagai informasi, Galiech dan Asri Welas tengah menjalani proses sidang cerai di Pengadilan Agama (PA) Depok.

"Enggak (merayakan tahun baru dengan anak-anak dan Asri Welas), tetapi mungkin anak yang paling besar sama saya," ujar Galiech Ridha di PA Depok, Selasa (31/12).

Dia mengungkapkan, anak sulungnya itu sudah mengerti soal kondisi rumah tangga mereka.

Galiech sendiri sebagai ayah pun berupaya memberi pemahaman kepada sang buah hati.

"Ya yang paling besar sudah sangat paham dengan ini, jadi saya bilang, 'it's okay ya tahun ini berbeda, kita harus mengalami perpisahan ini,' dia cukup mengerti kondisi orang tuanya," tutur Galiech.

"Dan dia selalu bilang 'it's up to you guys, i'm okay with it'. Jadi, memang dia sudah menerima apa pun keputusan yang telah kita sepakati," sambungnya.