Liga Champions: Bayern Masuk Perempat Final, Pelatih Jerman Ukir Rekor Fenomenal

jpnn.com, MUNICH - Juara bertahan Liga Champions UEFA Bayern Muenchen melenggang ke perempat final setelah menang lagi pada leg kedua 16 Besar melawan Lazio, di Allianz Arena, Kamis (18/3) dini hari WIB.

Bayern menang dengan skor 2-1 sehingga lolos dengan agregat 6-2.

Lazio kesulitan membalikkan defisit 1-4 yang dialami leg pertama apalagi menghadapi tim sekuat Bayern. Lazio kembali tak diperkuat Luiz Felipe yang masih cedera, juga Ciro Immobile dan Lucas Leiva yang diistirahatkan sehingga Adam Marusic masuk memperkuat pertahanan.

Sebaliknya tuan rumah Bayern bermain tanpa Douglas Costa dan Corentin Tolisso, sedangkan Alexander Nubel menjadi starter menggantikan Manuel Neuer di depang gawang.

19 - Bayern Munich have reached the quarter-finals of the UEFA Champions League for the 19th time, more than any other side in the competition's history. Familiar. #FCBLAZ — OptaJoe (@OptaJoe) March 17, 2021