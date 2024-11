Liga Champions Memasuki Masa Krusial, Cek Klasemen

jpnn.com - FASE Liga Champions memasuki 'putaran kedua', yang bakal menjadi masa krusial buat 36 kontestan.

Dengan format baru Liga Champions, para peserta kini menyisakan empat pertandingan di Fase Liga (penyisihan).

Pada Fase Liga ini, setiap tim kebagian delapan pertandingan pilihan (melawan tim-tim di setiap pot).

Hanya 16 tim pada klasemen akhir yang berhak melakoni 16 Besar (babak gugur)

Peserta 16 Besar ialah delapan tim teratas di klasemen, ditambah delapan tim hasil playoff (laga dua leg) antara peringkat ke-9 hingga peringkat ke-24.

Pekan ini ada big match, yakni antara tuan rumah Liverpool vs si juara bertahan Real Madrid.

Liverpool saat ini berada di peringkat pertama, Real Madrid urutan ke-18.

Hasil dan Jadwal Liverpool di Fase Liga

AC Milan 1-3 Liverpool

Liverpool 2-0 Bologna

Leipzig 0-1 Liverpool

Liverpool 4-0 Leverkusen

Liverpool vs Real Madrid

Girona vs Liverpool

Liverpool vs Lille

PSV vs Liverpool