Liga Inggris: Arne Slot Mewaspadai Leicester City Era Ruud van Nistelrooy

jpnn.com -



JAKARTA - Liverpool akan menjamu Leicester City pada pertandingan pekan ke-18 Liga Inggris di Anfield, Merseyside, Jumat (27/12), pukul 03.00 WIB.

The Reds masih diunggulkan secara head to head menghadapi The Foxes seusai dalam lima pertandingan terakhir Liverpool selalu meraih kemenangan atas Leicester.

Pelatih Liverpool Arne Slot tak mau meremehkan Leicester City di era kepelatihan Ruud van Nistelrooy. Menurut Arne, Leicester City di bawah asuhan Nistelrooy kini telah mulai menemukan ritme permainan dalam beberapa pertandingan terakhir.

"Saya pikir hal positif dari Leicester bahwa tim-tim yang diposisikan di klasemen papan bawah, mereka sebagian besar kalah dalam pertandingan, tetapi karena kehadiran Ruud (van Nistelrooy) mereka kini juga memenangkan beberapa pertandingan," kata Arne Slot dalam laman resmi klub, Kamis (26/12).

"Jadi itu menunjukkan kepada kami bahwa dia telah melakukannya dengan sangat baik, terutama ketika dia masuk sebagai pelatih," imbuh pelatih asal Belanda tersebut.

Slot mengatakan bahwa Ruud van Nistelrooy merupakan pelatih yang sangat potensial, terlebih dari pengalamannya saat menangani PSV dan menjadi pelatih interim di Manchester United.

Saat Arne Slot masih menangani Feyenoord, Ruud van Nistelrooy bersama dengan PSV belum mampu ditumbangkan oleh pelatih berusia 46 tahun tersebut setelah dalam dua kali pertemuan Feyenoord meraih hasil sekali seri dan sekali kalah.