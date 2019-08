Lihat Detik-Detik Dovi Menyalip Marquez di Tikungan Terakhir MotoGP Austria

jpnn.com, SPIELBERG - Andrea Dovizioso mengaku tidak pernah punya rencana melakoni pertarungan dengan Marc Marquez di MotoGP Austria 2019 hingga tikungan terakhir.

Pada balapan di Red Bull Ring, Spielberg, Minggu (11/8) malam WIB itu, Dovi akhirnya menang setelah terlibat persaingat ketat dan dramatis dengan Marquez.

BACA JUGA: Mendebarkan, Dovi Kalahkan Marquez di MotoGP Austria

Dovi menyalip Marquez di tikungan terakhir. "Saya agak takut soal itu. Selama balapan saya tidak memiliki perasaan yang baik," kata Dovi seperti dikutip dari Crash.

It all came down to this! ????@AndreaDovizioso snatches victory from @marcmarquez93 at the very last corner in Spielberg! ??#AustrianGP ???????? pic.twitter.com/niywSWirgc — MotoGP™ ???????? (@MotoGP) August 11, 2019