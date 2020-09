Lihat Detik-Detik Joan Mir Mempermalukan Valentino Rossi

jpnn.com, MISANO - Pembalap Suzuki Ecstar Joan Mir finis posisi ketiga pada MotoGP San Marino di Misano, Minggu (13/9) malam WIB dengan dramatis.

Rider asal Spanyol yang baru berusia 23 tahun itu naik podium ketiga setelah menyalip legenda hidup MotoGP Valentino Rossi di lap terakhir.

Sebelumnya, Rossi berusaha keras mempertahankan posisi ketiga tersebut setelah tempat kedua pun diambil Francesco Bagnaia.

Persaingan Rossi dan Mir menjadi tontonan menegangkan di detik-detik akhir balapan.

As cool as you like! ????@JoanMirOfficial left it late to get the job done! ????#SanMarinoGP ???????? pic.twitter.com/dWlz8z6wlZ — MotoGP™???? (@MotoGP) September 14, 2020