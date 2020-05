Lihat Gol Cantik Joshua Kimmich yang Membuat Bayern Menang Atas Dortmund

jpnn.com, DORTMUND - Joshua Kimmich membawa Bayern Muenchen menang atas Borussia Dortmund dalam laga klasik Bundesliga di Signal Iduna Park yang berkahir, Rabu (27/5) dini hari WIB.

Berkat gol hasil tendangan chip Kimmich, tamu menang 1-0.

Kemenangan tersebut memperkukuh posisi Bayern di pucuk klasemen dengan 64 poin, terpaut tujuh poin dari Dortmund, demikian catatan laman resmi Liga Jerman.

Tuan rumah Dortmund mengancam sejak awal saat sepakan Erling Haaland yang melewati sela-sela kaki kiper Manuel Neuer masih dapat diamankan Jerome Boateng sebelum melewati garis gawang.

?? 2020 Bundesliga: Bayern Munich Joshua Kimmich stuns Dortmund with chip for game's only goal pic.twitter.com/jvW9uHHA3h — D9INE FOOTBALL (@D9INE_FOOTBALL_) May 26, 2020