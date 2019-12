Lihat Gol Messi yang jadi Pembeda Duel Atletico Vs Barcelona

jpnn.com, MADRID - Gol menakjubkan dari Lionel Messi membuat Barcelona meraih kemenangan dramatis atas tuan rumah Atletico Madrid di Estadio Wanda Metropolitano, Senin (2/12) dini hari WIB.

Gol tersebut menjadi satu-satunya yang lahir dalam laga tersebut. Messi memecah kebuntuan pada menit ke-86, saat dia melakukan kerja sama umpan satu dua sentuhan dengan Luis Suarez, sebelum melepaskan tembakan yang tak mampu dijangkau kiper Jan Oblak di sudut kiri bawah gawang.

Kemenangan itu sekaligus mengantarkan Barcelona kembali ke puncak klasemen dengan raihan 31 poin, setelah sempat disalip Real Madrid (31) yang juga menang sehari sebelumnya.

Sedangkan Atletico (25) melorot ke urutan keenam lantaran kemenangan para pesaingnya. Tim asuhan Diego Simeone itu pun berada di luar zona Liga Champions.

The game called for the Messi magic, and like the true GOAT that he is, Lionel Messi steps up to the plate! #AtletiBarca #Atleti #AtletiBarçapic.twitter.com/n2X9z7V8Qo — Barcelona Podcast ????? (@theculetalk) December 1, 2019