Lihat Jadwal Semifinal Indonesia Masters 2020 dan Aksi Terbaik di 8 Besar

jpnn.com, JAKARTA - Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto menjadi pemain (tunggal/ganda) terakhir yang memastikan tempat di semifinal Indonesia Masters 2020.

Fajar/Alfian tembus 4 Besar usai mengalahkan ganda Denmark Kim Astrup/Anders Skaarup Rasmussen di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (17/1) malam WIB.

FajRi memenangi partai perempat final terakhir kemarin lewat ganda ketat dan menegangkan. Setelah 69 menit (statistik BWF), FajRi menang 18-21, 21-13, 21-17.

Duel FajRi versus Kim/Anders malam tadi berlangsung dalam tempo tinggi dan penuh aksi, yang salah satunya terpilih menjadi play of the day di perempat final kemarin.

Play of the Day | The Danes go on full attack mode in a high quality men's doubles rally