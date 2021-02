Lihat Klasemen Serie A Setelah Inter Milan Memukul Lazio

jpnn.com, MILAN - Inter Milan berhak atas posisi puncak di klasemen Serie A setelah menang 3-1 atas Lazio pada pekan ke-22 di Stadion Giuseppe Meazza, Senin (15/2) dini hari WIB.

Penalti Romelu Lukaku membuka keunggulan Inter pada menit ke-22, sebelum pemain internasional Belgia itu mengemas gol keduanya pada menit ke-45.

Lazio sempat memperkecil ketertinggalan melalui gol Gonzalo Escalante pada menit ke-61.

Namun, Lautaro Martinez membukukan gol penutup pada menit ke-64 untuk merestorasi keunggulan Inter.

9 - #Inter have won 9+ of their first 11 home seasonal games in a single top-flight campaign for the first time since 2009/10, when they lifted the Scudetto for the last time. Shape.#InterLazio pic.twitter.com/iGNK6mUJIv — OptaPaolo (@OptaPaolo) February 14, 2021