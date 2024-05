Link Live Streaming Final Thomas Cup 2024 China Vs Indonesia, Susunan Pemainnya Dahsyat

jpnn.com - CHENGDU - Dua kekuatan terbaik di Thomas Cup 2024 ketemu di final, China vs Indonesia.

Dilihat dari komposisi skuad negara unggulan musim ini, yakni China, Denmark, Indonesia, dan Jepang, ditambah juara bertahan India, memang China dan Indonesia yang punya kedalaman tim lebih baik.

Pertemuan China vs Indonesia pun pantas disebut final ideal Thomas Cup 2024.

Lihat susunan pemain di bawah ini. Dahsyat. Kedua negara full team. Gak ada lagi coba-coba. Semua partai pun menjanjikan pertarungan hebat.

bwf

Di partai pertama menghadirkan pertarungan Shi Yu Qi vs Anthony Sinisuka Ginting. Ranking dua dunia vs peringkat ke-7. Shi Yu Qi unggul rekor pertemuan 8-2, tetapi pada pertemuan terakhir mereka, Ginting yang menang.

Pada partai kedua, Liang Wei Keng/Wang Chang vs Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto. Peringkat satu dunia vs ranking ke-7. Liang/Wang unggul rekor head to head 4-2.

Di partai ketiga ada Li Shi Feng vs Jonatan ‘Jojo’ Christie. Ranking enam dunia vs peringkat ke-3. Li Shi Feng tertinggal dalam urusan head to head dengan Jojo 1-5.