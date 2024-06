Link Live Streaming Perempat Final VNL 2024 Putri, China Vs Jepang Sesaat Lagi

jpnn.com - BANGKOK - Indoor Stadium Huamark, Bangkok, Thailand, bakal menjadi arena buat delapan kontestan memperebutkan juara Volleyball Nations League atau VNL 2024 Putri, mulai hari ini (Kamis, 20/6) hingga Minggu (23/6).

Hari ini ada dua laga perempat final, lalu Jumat (21/6) dua pertandingan 8 Besar lainnya.

Partai pertama The Finals hari ini dibuka dengan derbi klasik Asia, China vs Jepang, sore WIB.

Pada malam nanti bakal bentrok tuan rumah Thailand vs Brasil.

Perempat final (kiri) Brasil vs Thailand dan Jepang vs China. Perempat final (kanan) Italia vs Amerika Serikat dan Polandia vs Turki. (volleyball world)

China vs Jepang nanti menjadi pertemuan kedua raksasa bola voli putri Asia di VNL musim ini.

Pada penyisihan, Week 2 di Macao, Jepang menang 3-1 (25-22, 19-25, 25-18, 25-17).

Outside hitter yang juga Kapten Jepang Sarina Koga mencetak 25 poin, sedangkan superstar China Li Yingying 23 poin.