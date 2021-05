Link Net Raih Penghargaan Indonesia Human Resources Awards 2021

jpnn.com, JAKARTA - PT Link Net Tbk menerima penghargaan The Best HR Management for The Outstanding Excellent Strategies, Values, and Digital Programs to Develop Competent HR untuk kategori Telekomunikasi.

Chief Human Capital Officer PT Link Net Tbk Yosafat Hutagalung mengatakan nilai dan budaya perusahaan: I am First Squad merupakan pondasi yang memberikan peluang kepada seluruh talent dan leader Link Net, untuk berkontribusi dalam mewujudkan visi dan misi perusahaan

Revolusi Industri 4.0 dan Future of Work semakin dipercepat oleh adanya pandemi Covid-19 dan mendorong setiap perusahaan untuk mempercepat digitalisasi dalam prosesnya.

Kondisi ini pun membuat pengelolaan People / Human sebagai aset perusahaan yang paling berharga harus berubah.

First Squad atau sebutan untuk seluruh karyawan PT Link Net Tbk mengalami dampak ini, dengan proaktif Link Net telah menyiapkan strategi digitalisasi dan pengembangan yang diimplementasikan melalui kebijakan dan program.

Strategi dilakukan dengan eksekusi yang terukur dan konsisten agar dampak pengembangan kompetensi bisa dirasakan langsung oleh First Squad, dapat mempererat kolaborasi serta meningkatkan kinerja dan dampak jangka panjang terhadap keberlangsungan usaha.

Selain itu, Link Net juga menerapkan pengembangan kemampuan adaptivitas terutama kecekatan dan ketangguhan First Squad dalam menghadapi tantangan dan perubahan.

Dengan prinsip First Squad, kemampuan berinovasi, beradaptasi dan memberikan solusi terbaik kepada pelanggan pun turut dimaksimalkan, karena SDM unggul dapat menentukan kualitas pelayanan yang pada akhirnya berdampak positif bagi pertumbuhan perusahaan.