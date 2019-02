Lion Air dan Empat Kejadian dalam Sepekan

jpnn.com, JAKARTA - Pesawat milik maskapai Lion Air kembali mengalami kecelakaan. Pesawat jenis Boeing 737-800NG milik maskapai berlogo singa bersayap itu tergelincir di Bandara Supadio, Kubu Raya, Kalimantan Barat, Sabtu (16/2) siang.

Tidak ada korban dalam kecelakaan pesawat bernomor penerbangan JT-714 itu. Seluruh penumpangnya yang naik dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang dalam kondisi selamat.

"Seluruh penumpang dan kru sudah dievakuasi dengan keadaan selamat. Saat ini sudah berada di ruang terminal bandar udara untuk mendapatkan layanan terbaik," kata Corporate Communications Strategic of Lion Air, Danang Mandala Prihantoro.

Peristiwa itu menambah daftar kejadian di Lion Air yang mengundang perhatian publik. Terlebih, dalam sepekan ini Lion Air didera sejumlah kejadian. Apa saja itu?

1. Gagal Terbang di Bandara A Yani Semarang

Pada 11 Februari 2019, Lion Air bernomor penerbangan JT-507 dari Bandara Internasional Jenderal Ahmad Yani, Semarang tujuan Soekarno-Hatta gagal mengudara. Setelah sempat ancang-ancang untuk take off, pesawat yang mengangkut 175 penumpang dan tujuh kru itu memutuskan kembali ke apron karena mengalami kendala teknis.

2. Mendarat Lagi di Makassar setelah 30 Menit Terbang

Pada 12 Februari 2019, Lion Air JT-780 yang take off dari Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar kembali mendarat atau return to base (RTB) setelah mengudara selama 30 menit. Pesawat yang sedianya terbang ke Bandar Udara Mutiara Sis Al-Jufri, Palu, Sulawesi Tengah itu mengalami turbulensi akibat cuaca kurang baik.

Namun, pihak Lion Air memastikan pesawat dalam kondisi baik. Pilot memutuskan RTB karena mengacu pada standar keselamatan penerbangan.

3. Kalajengking di Kabin Lion Air

Penumpang penerbangan Lion Air JT-293 dari Bandara Sultan Syarif Kasim (SSK) II, Pekanbaru, Riau menuju Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Kamis (14/2) sore, dihebohkan kemunculan seekor binatang mirip laba-laba atau kalajengking di kabin pesawat. Hal itu diketahui ketika ada penumpang yang hendak turun dan mengambil barang di bagasi kabin.