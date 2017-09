Lionel Messi Catat Rekor, Barca Pesta Gol ke Gawang Eibar

jpnn.com, BARCELONA - Barcelona memetik kemenangan kelima dari lima laga di La Liga. Meladeni Eibar di Camp Nou, Rabu (20/9) dini hari, Barca pesta gol 6-1 dan Lionel Messi catat rekor.

Messi mencetak empat gol di laga ini (pen.20, 59, 62 dan 87). Dua gol lagi dibukukan Paulinho (38) dan Denis Suarez (53).

Marca mencatat, empat gol Messi ini membuat pemain berusia 30 tahun itu sudah mencetak sembilan gol dari lima laga di La Liga. Itu berarti, Messi telah melewati catatannya sendiri, delapan gol dari lima pertandingan pertama liga (2011/12). "Dia adalah pemain paling cerdas yang pernah saya lihat di lapangan sepak bola," ujar sang entrenador Barca, Ernesto Valverde.

Soal pertandingan, Valverde mengatakan sesungguhnya Barca tidak mendapatkan kemenangan dengan mudah. "Eibar adalah tim yang berani. Jika Anda melihat skor, mungkin kami dianggap menang dengan mudah, namun sebenarnya itu sulit," katanya. (adk/jpnn)

Hasil La Liga (Rabu, 20/9)

Valencia 5 - 0 Malaga

Barcelona 6 - 1 Eibar

Jadwal

Kamis (21/9)

Athletic Bilbao vs Atletico Madrid

Leganes vs Girona

Deportivo La Coruna vs Alaves

Real Madrid vs Real Betis

Sevilla vs Las Palmas

Jumat (22/9)

Villarreal vs Espanyol

Celta Vigo vs Getafe

Levante vs Real Sociedad