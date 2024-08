Live Streaming Angkat Berat 61kg Olimpiade Paris 2024, Ada Eko Yuli, Sekarang

jpnn.com - PARIS - Jago Indonesia di cabor angkat berat kelas 61kg putra, Eko Yuli Irawan tampil di South Paris Arena, Rabu (7/8) malam ini.

Anda bisa menyaksikannya via live streaming di Vidio.

Sejatinya nomor final ini sudah dimulai sejak pukul 20.00 WIB.

Namun, karena masalah teknis di venue, perlombaan mengangkat besi puluhan kilo itu tertunda untuk sementara.

"Competition delayed due to technical maintenance," bunyi pernyataan resmi panitia.

Eko yang pada Olimpiade Tokyo 2020 merebut perak di kelas ini, kembali akan bersaing dengan si petahana kelas ini, yakni Li Fabin.

"Competition will not start before 15.20 (waktu Paris, atau 20.20 WIB malam ini)," bunyi keterangan tambahan panitia. (adk/jpnn)

