Live Streaming Arema Vs PSIS: Sempat Telat Panas, Tamu Unggul di Babak Pertama

jpnn.com - GIANYAR - PSIS Semarang unggul dua gol dari Arema FC pada babak pertama laga pekan ke-24 Liga 1 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Senin (5/2) sore.

PSIS telat panas, sempat kesulitan keluar dari tekanan Arema FC.

Tuan rumah mengandalkan Dedik Setiawan dan Arkhan Fikri.

Dedik sempat mendapatkan dua peluang emas, tinggal one on one dengan kiper PSIS Adi Satryo.

Namun, entah kenapa Dedik tak bisa menyelesaikan peluang yang seharusnya gol itu.

Laskar Mahesa Jenar -julukan PSIS, pelan-pelan mulai panas dan menemukan irama permainannya.

Gol tercipta pada menit ke-22. Sebuah tusukan Taisei Marukawa ke kotak penalti Arema membuat tim tuan rumah kerepotan.

Marukawa lalu memberikan umpan matang kepada Riyan Ardiansyah. Nama terakhir itulah yang membawa PSIS unggul.