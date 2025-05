Live Streaming Final Sudirman Cup 2025 dan Kejutan di Susunan Pemain China Vs Korea

jpnn.com - XIAMEN - Final Sudirman Cup 2025 hadir di Xiamen Fenghuang Gymnasium, Minggu (4/5) mulai pukul 14.00 waktu setempat.

Pertarungan di nomor ganda campuran menjadi pembuka. Bakal sengit. Feng Yan Zhe/Huang Dong Ping vs Seo Seung Jae/Chae Yu Jung. Di atas kertas, pasangan China lebih diunggulkan.

Di match ke-2, ada nomor tunggal putri.

China membuat kejutan, menyimpan Chen Yu Fei yang tampak sedang on fire, dan menurunkan Wang Zhi Yi untuk meladeni tunggal putri terbaik dunia, An Se Young.

Susunan Pemain China Vs Korea

Melihat peringkat, Wang Zhi Yi (ranking 2 dunia) lebih baik dari Chen Yu Fei (7). Namun, dilihat dari rekor head to head, Chen lebih sering menang dari An Se Young ketimbang rekor Wang saat berhadapan dengan An.

Di Sudirman Cup 2025 ini pun, Wang sempat terlihat tidak dalam performa terbaiknya saat di penyisihan grup; kalah dari Ratchanok Intanon (Thailand).

Sementara itu, Chen Yu Fei, bisa membayar kepercayaan pelatih saat diturunkan di babak gugur, termasuk mengalahkan Akane Yamaguchi (Jepang).