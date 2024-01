Live Streaming Iran Vs Palestina: Bukan Sekadar Sepak Bola

jpnn.com - AL RAYYAN - Dua penghuni Grup C Piala Asia 2023 Iran dan Palestina bertemu pada matchday 1, di Education City Stadium, Al Rayyan, Senin (15/1). Kick off Iran vs Palestina dimulai pukul 00.30 WIB. Anda bisa menyaksikan live streaming di Vision+ https://www.visionplus.id/watch/channel/60/sportstars?cnumb=60. Baca Juga: Piala Asia 2023: Fokus Palestina Terbelah, Lapangan Bola jadi Kuburan Di atas kertas, Iran lebih diunggulkan. Skuad Palestina di Piala Asia tak fokus lantaran konflik di Gaza. Pelatih Palestina Makram Daboub mengatakan, selain tentang sepak bola, kehadiran timnya di Qatar untuk mengingatkan bahwa Palestina itu ada. Baca Juga: Hasil Piala Asia 2023 Jepang Vs Vietnam: Setengah Lusin Gol “Tetap fokus itu sulit karena sebagian besar waktu para pemain memikirkan apa yang terjadi di rumah mereka. Setelah atau sebelum latihan, bahkan di bus saat berangkat latihan, sebagain besar pemain membicarakan keluarganya,” ujar Daboub seperti dilansir Reuters. "Namun, kami juga tahu, menyadari, ada pesan yang perlu kami sampaikan ke seluruh dunia. Kami adalah duta sepak bola Palestina, untuk Palestina."