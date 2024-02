Live Streaming Liga 1 Barito Putera Vs Persib: Sudah Ada Gol di Babak Pertama

jpnn.com - BANTUL – Barito Putera tertinggal 0-1 dari Persib Bandung pada babak pertama laga pekan ke-25 Liga 1, di Stadion Sultan Agung, Bantul, Jumat (23/2) malam WIB.

Gol semata wayang di 45 menit pertama itu lahir dari kaki kanan David Da Silva.

Silva pamer kebolehannya di menit ke-11, setelah menerima umpan manja Mark Kloc. Silva sempat menggiring si kulit bundar lalu dengan kekuatannya melepaskan tendangan yang tak bisa dijangkau kiper Barito Ega Rizky.

Pemain berkebangsaan Brasil itu akhirnya mencetak gol setelah mandul dalam empat laga sebelumnya.

Itu adalah gol ke-15 Silva di Liga 1 musim ini, sama dengan jumlah gol striker Persija Jakarta (pindah dari Arema FC) Gustavo Almeida.

Sebelum meladeni Barito, Persib Bandung tak pernah menang dalam empat laga terakhir (2-2 vs Persis Solo, 0-0 Bali United, 0-2 vs Persik Kediri, dan 0-0 vs PSM Makassar).

Buat Anda yang berminat menyaksikan babak kedua Barito Putera vs Persib Bandung bisa melalui televisi nasional dan juga via live streaming di Vidio https://www.vidio.com/live/13559-bri-liga-1?schedule_id=3276422. (adk/jpnn)

