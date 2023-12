Live Streaming Persib Bandung Vs PSM Makassar: Rekor Maung Patah?

jpnn.com - BANDUNG - Juara bertahan Liga 1 PSM Makassar membawa misi pengin mematahkan rekor tak terkalahkan tuan rumah Persib Bandung, pada pekan ke-21 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Senin (4/12) malam. Laga Persib vs PSM ini dijadwalkan kick off mulai pukul 19.00 WIB. Anda bisa menyaksikan live streaming di Vidio https://www.vidio.com/live/13559-bri-liga-1?schedule_id=3115434. Baca Juga: Persib Bandung Dihantui Rekor Buruk Melawan PSM Makassar Maung Bandung -Persib sedang gila, belum terkalahkan dalam 13 pertandingan. “Kami tahu Persib adalah tim kuat, mereka adalah favoritnya. Persib juga tidak kalah dalam beberapa laga di kandang. Mereka dalam bentuk terbaik dan untuk mendapatkan hasil positif di sini kami harus menjadi tim yang sangat bagus dalam setiap momen di pertandingan nanti,” kata Pelatih PSM Makassar Bernardo Tavares. Menurut Tavares, PSM harus mampu menampilkan permainan terbaik dan menjaga fokus sepanjang laga. Baca Juga: Bermain di Hadapan Bobotoh, Persib Bidik Tiga Poin Saat Lawan PSM Makassar

Bali United Vs Arema FC 3-2: Tepuk Tangan buat Singo Edan, Cek Klasemen "Kami harus bermain bagus dalam setiap momen pertandingan, ketika menguasai maupun tidak, termasuk dalam transisi menyerang ke bertahan juga sebaliknya. Kami harus fokus sejak awal hingga akhir,” ujar pelatih berkebangsaan Portugal ini. (lib/jpnn) Klasemen Liga 1

flashscore

Cek di sini link live streaming Persib Bandung vs PSM Makassar. Big match. Tim on fire vs juara bertahan.

Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan